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Надежный и мощный "убийца" Boeing: чем известен самолет, на котором погиб евгений пригожин

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Автор
Embraer Legacy 600 пригожина
Embraer Legacy 600 пригожина. Фото Открытые источники

Самолет на котором летал пригожин мог выжить после столкновения с Боингом

В среду, 23 августа, в Тверской области рф системы ПВО сбили самолет одиозного бизнесмена и военного преступника, главы ЧВК "Вагнер" евгения пригожина. Это был был частный бизнес-джет Embraer Legacy 600.

Данная модель отличается высокой надежностью и способна пережить даже столкновение с пассажирским Boeing, что уже происходило. Об этом пишет военный эксперт Андрей Харук.

По его словам, в основе Legacy 600 – 37-местный реактивный лайнер ERJ-135 (укороченный вариант 50-местного ERJ-145 бразильской фирмы Embraer), появившийся во второй половине 1990-х годов. К 2019 г. было произведено 288 самолетов Legacy 600.

Legacy 600 оборудован двумя турбовентиляторными двигателями Rolls-Royce АЕ3007 и может перевозить до 13 пассажиров на дальность 5650 км или восемь – на 6390 км. Крейсерская скорость составляет 830 км/ч, то есть полет на максимальную дальность может длиться до восьми часов. Понятно, что для VIP-персон созданы все условия для комфортного пребывания на борту. Интерьер Legacy 600 может быть выполнен в соответствии с пожеланиями заказчика, есть опции даже со спальными местами.

"Бразильский бизнес-джет считается достаточно надежным и крепким. 29 марта 2006 г. один из Legacy 600 над севером Бразилии столкнулся с рейсовым Boeing-737. "Боинг" разбился, все 154 пассажира и члена экипажа погибли… А бизнес-джет, несмотря на серьезные повреждения левого крыла и оперения, успешно приземлился. Неудивительно, что авиационная служба "Вагнера" ​​выбрала именно эти машины (Legacy 600 в их парке не один)", — подчеркнул эксперт.

При этом самолет пригожина был не новым – выпущенный в 2007 году он сменил нескольких владельцев перед тем как попал к "Вагнеру" в 2020-м.

Как объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов, ликвидация пригожина свидетельствует, что в россии мог начаться транзит власти, а путин теряет управление над страной.

Теги:
#Самолет #ПВО #Евгений Пригожин #ЧВК Вагнера