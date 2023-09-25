Ракетный удар по Одессе: что Украина может противопоставить врагу

ПВО нашло оружие, способное сбивать ранее недоступные ракеты рф

В ходе обстрела Одессы в ночь на понедельник, 25 сентября, российские оккупанты разрушили одну из визитных карточек города — одноименный отель. Сделать это им удалось с помощью массированного пуска ракет и ударных дронов.

Среди ракет, используемых оккупантами против Одессы, выделяется противокорабельная ракета "Оникс". Она обладает высокими скоростными характеристиками, что делает ее почти несбиваемой для сил ПВО ВСУ.

"Оникс" создавали еще при СССР для нанесения ударов по американским авианосцам в условиях глобальной войны, для чего он имел соответствующие характеристики. Он мог лететь низко над водой – до 10-15 метров, а для нанесения удара поднимался на 14 км и стремительно падал на цель.

Для выполнения своей задачи "Оникс" обладал высокими характеристиками скорости – максимальная в 884 метра в секунду, или 3180 км/ч (2,6 Маха, т.е., скорости звука). Дальность же применения варьируется от 300 до 800 км в зависимости от того, модернизирована ли ракета.

Все это, как объяснял в марте спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат делало "Оникс" не по зубам ПВО ВСУ. Однако накануне он намекнул, что воздушная оборона Украины научилась с ними справляться.

Действительно, у ПВО Украины есть как минимум три системы, способные успешно сбивать "Ониксы" — это американская Patriot, немецкая IRIS-T и норвежская NASAMS. Скорость полета ракеты двух последних составляет порядка 1000 м/с, а у Patriot даже 1800 м/с, что позволяет догнать "Оникс", двигающийся на максимальной скорости в 884 метра в секунду, и успешно его поразить.

Однако перед поражением "Оникс" еще нужно обнаружить, что с его высотами в 10-15 метров над поверхностью сделать тяжело. Результатом же успешного удара вражеских ракет по Южной Пальмире стало уничтожение гостиницы "Одесса", ставшей одним из символов приморского города.