Налоговая цифровизируется. В Украине появилось мобильное приложение для плательщиков: какие функции доступны
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Сегодня, 28 сентября, было запущено мобильное приложение "Моя налоговая" от Государственной налоговой службы (ГНС), оно уже доступно пользователям. Приложение можно скачать на телефоны как на платформе Android, так и на iOS.
"Друзья, давайте вместе поможем налоговой стать лучше. Установите приложение, протестируйте. Делитесь впечатлениями", — призвал в своем Telegram-канале глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Какие функции доступны в "Моей налоговой"?
В приложении в разделе "Мои данные" можно получить информацию про:
- адрес регистрации и фактическое место жительства;
- объекты налогообложения;
- обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);
- состояние расчетов с бюджетом.
В разделе "Услуги" доступны:
- направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
- представление налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).
В разделе "Сообщения" доступны:
- квитанции;
- сведения из Государственного реестра физических лиц (ГРФЛ);
- налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;
- информация из ГРФЛ об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;
- письма контролирующего органа.
В ГНСУ добавили, что мобильное приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков.