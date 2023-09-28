Налоговая цифровизируется. В Украине появилось мобильное приложение для плательщиков: какие функции доступны

Сегодня, 28 сентября, было запущено мобильное приложение "Моя налоговая" от Государственной налоговой службы (ГНС), оно уже доступно пользователям. Приложение можно скачать на телефоны как на платформе Android, так и на iOS.

"Друзья, давайте вместе поможем налоговой стать лучше. Установите приложение, протестируйте. Делитесь впечатлениями", — призвал в своем Telegram-канале глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Какие функции доступны в "Моей налоговой"?

В приложении в разделе "Мои данные" можно получить информацию про:

адрес регистрации и фактическое место жительства;

объекты налогообложения;

обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);

состояние расчетов с бюджетом.

В разделе "Услуги" доступны:

направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;

представление налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).

В разделе "Сообщения" доступны:

квитанции;

сведения из Государственного реестра физических лиц (ГРФЛ);

налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;

информация из ГРФЛ об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;

письма контролирующего органа.

В ГНСУ добавили, что мобильное приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков.