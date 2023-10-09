"Пройдет болото и брод, вычистит нечисть с нашей земли": бойцы теробороны назвали ТОП-5 преимуществ американской техники
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Бойцы едва не подрались за право получить ее именно в свою роту
Американские бронеавтомобили HMMWV, или Humvee, несмотря на свой возраст в почти 40 лет, остаются великолепным средством, обеспечивающим мобильность и огневую поддержку пехоты. Украинские бойцы восторгаются данной техникой.
Об этом рассказал командир батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны Сергей Демчук. Соответствующее видео разместил Telegram-канал "Оперативный ВСУ".
Сам комбат 104-й бригады ТрО называет пять основных преимущества HMMWV:
- высокая проходимость, позволяющая преодолеть болото и неглубокую речку вброд;
- хорошая грузоподъемность, позволяющая при общем весе в 4,5 тонны везти до 2,5 тонн груза, в том числе крупнокалиберный пулемет, который может "вычистить нечисть, наступающую на бойцов" и имеет круговой обстрел в 360 градусов;
- экономичность в расходе топлива, всего 23 литра на 100 км, при том, что формально легковой BMW X7 тратит 20 литров, но не имеет таких внедорожных возможностей;
- довольно хорошая для своего класса броня, прикрывающую бойцов;
- простота управления, при котором в авто имеет все самое необходимое вроде рычагов, штурвалов и ничего лишнего.
"Когда мы узнали, что получим эту технику, то ребята едва не подрались за возможность его получить, потому что всем надо", — со смехом вспоминает Сергей Демчук.
Тем временем российские оккупанты вынуждены использовать в Украине легкие боевые машины десанта с почти что "картонной" броней.