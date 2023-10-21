На что обратить внимание при покупке повербанка: есть четыре важных нюанса

Знание этих критериев поможет вам при покупке повербанка

Смартфоны стали незаменимой частью нашей повседневной жизни, а во время отключений света еще одним атрибутом стали повербанки. Мы уже рассказывали, как подготовить смартфон к работе во время блэкаута, а сегодня разберемся, как правильно выбрать надежный повербанк и на что следует обратить внимание.

Сейчас на технологическом рынке представлены множество моделей повербанков с разными характеристиками и мощностью, пишет nv.ua. Так, на что же в первую очередь стоит обращать внимание при покупке аккумулятора.

Емкость батареи

Главный критерий любого повербанка — это емкость его аккумулятора. Именно она определяет, как часто вы сможете подпитывать свой смартфон в условиях отключений электроэнергии. Чаще всего емкость батареи исчисляется в миллиампер-часах (мАч). Самым частым вариантом емкости повербанков бывает 10000−15000 мАч. Однако, лучше поищите хотя бы вдвое большую емкость.

Совместимость гаджетов и повербанка

Еще одна важная деталь, на которую стоит обратить внимание — это совместимость повербанка с гаджетами, если планируете заряжать им больше одного устройства. Отдайте предпочтение повербанку, у которого есть несколько USB-портов, чтобы одновременно заряжать несколько девайсов.

Размер и вес

Если вы постоянно в движении и для вас важна портативность повербанка, тогда подыщите себе более компактную модель, которая при этом не теряет в мощности. Небольшой и легкий повербанк может стоить дороже, но при этом будет комфортным и транспортабельным.

Сравните цены и почитайте отзывы

Отзывы реальных людей на разных сайтах помогут вам сориентироваться при покупке повербанка, и узнать сильные слабые стороны той или иной модели. Чтобы сэкономить и сделать выгодную покупку, можете сравнить цены в разных интернет-магазинах.

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