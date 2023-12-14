Предателей не жалко? Оккупанты дают им технику, которая за раз убьет 20 своих десантников

На вооружении частей из "ДНР" был замечен опасный для них самих БТР

Из-за больших потерь в бронемашинах российские оккупанты продолжают использовать старую технику, которую всячески пытаются улучшать. В их числе БТР-50, который из-за одного изъяна опасен для своего экипажа и десанта.

Как пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, такую технику получили в 114-й мотострелковой бригаде 1 АК (так называемая "армия ДНР"). Эти давно отжившие своё машины пытаются хоть как-то усилить, например, противокумулятивными решетками.

Заметим, что БТР-50 являются одними из наиболее антикварных образцов вооружения, которое используют россияне. Его начали выпускать еще в 1954 году и, в отличие от других советских бронетранспортеров, он гусеничный, так как создан на базе плавающего танка ПТ-76. Сама техника давно и безнадежно устарела по всем показателям – броне, вооружению, мощности двигателя, скорости, маневренности и т.д..

Единственным преимуществом БТР-50 является его вместимость – кроме экипажа, в нем можно разместить до 20 человек десанта. Но, как показали ВСУ под Авдеевкой, и это может стать минусом.

Так, близкий мощный взрыв может перевернуть БТР-50 на крышу, где расположены люки для выхода из техники. Таким образом бронемашина превратится в ловушку, а то и братскую могилу.

Впрочем, на передовую оккупанты бросают не только давно устаревшую технику, но и опытные образцы редчайшего БТР-90, которых в самой РФ насчитывается лишь около десятка.