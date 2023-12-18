Оставили россиян без музыки: из страны-террориста официально ушел Spotify

Теперь граждане России не смогут легально пользоваться Spotify

Популярный музыкальный сервис Spotify официально и окончательно прекратил работу на территории России. Согласно открытым данным, 14 декабря было ликвидировано местное юридическое лицо, через которое сервис работал на территории РФ – Spotify LLC.

Об этом сообщают российские СМИ. Они напоминают, что фактически сервис не работал с апреля 2022 года.

Известно также, что в феврале 2023 года в соответствующие органы в России было направлено заявление о ликвидации местного юридического лица – ООО "Спотифай". 14 декабря в российском Едином госреестре юридических лиц появилась запись о ликвидации юридического лица.

Таким образом, популярный мировой стриминговый музыкальный сервис наконец-то официально покинул территорию РФ. Теперь граждане России не смогут легально пользоваться Spotify, делать там какие-то транзакции и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что крупнейший мировой провайдер хостинга GoDaddy сообщил клиентам из России, что все контракты с ними будут расторгнуты в течение трех недель – до конца декабря 2023 года. Провайдер не стал сообщать причину, по которой приняли такое решение, а также количество клиентов, которых отправят "за борт".