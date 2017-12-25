Искусственный интеллект научился создавать рождественские песни

Правда художественное творчество все еще не относится к таким задачам. Во время большинства таких экспериментов исследователи сталкиваются с массой курьезов. Тем не менее, это важные шаги по воспитанию искусственного интеллекта. На днях специально обученный алгоритм научился создавать рождественские песни.

В созданных нейронной сетью композициях встречаются колокольчики и упоминаются олени, многие фрагменты совпадают с традиционными мотивами. Значительная часть строк рифмуются между собой. В одном из своих стихов искусственный интеллект пожелал людям хорошего праздника и советовал готовиться к выпадению снега под пение ангелов, прославляющих Рождество.

К сожалению, петь на праздники такие "искусственные" песни нежелательно. Американский исследователь Янелла Шейн, который и задал искусственному интеллекту нетипичную задачу, отмечает присутствие некоторых странных строк.

Вот примеры некоторых из них: "Он родился в прекрасной елке", "Сэндвич яркий перед Ним", "Святые несут медведей" или "Король игрушек и бегемотов, наполненный светом, стоял у дорогого сына Санта-Клауса". В дальнейшем подобные выражения должны исчезнуть, ведь обучение нейронной сети продолжается и занимает немало времени.

Янелла Шейн давно экспериментирует с нейронными сетями и популярными темами. Например, исследователь с помощью нейронной сети уже составлял новые марки пива и заклинания в мире Гарри Поттера.