Американский флот получил "морского охотника" (Видео)

Пресс-служба Агентства перспективных оборонных проектов Минобороны США (DARPA) сообщила о том, что успешно завершила испытания тримарана ACTUV и передала его для дальнейших тестов в Управление военно-морских исследований (ONR).

ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel) - надводный беспилотник с высокой автономностью (может находиться в режиме патрулирования в течение нескольких месяцев). Первый аппарат был заказан компании Leidos в 2012 году, а через четыре года приступил к прохождению испытаний.

В феврале 2016 завершились ходовые испытания этого беспилотника, который получил название Sea Hunter ( «Морской охотник»), после чего прошло тестирование сонара, а также была проверена возможность длительной автономной работы.

Сейчас стало известно о том, что тримаран успешно прошел все испытания и подтвердил заявленные характеристики. Теперь морскому работу предстоит пройти серию тестов Управления военно-морских исследований (входит в структуру ВМС США), после чего он сможет приступить к боевым дежурствам. При этом в DARPA указывают, что полноценную работу аппарат сможет начать уже в текущем году.

Роботы ACTUV осуществляют патрулирование в связке с противолодочными самолетами P-8 Poseidon, беспилотниками MQ-4C Triton и специальными гидроакустическими буями. Sea Hunter оснащен новейшими датчиками, радарами и гидролокаторами, которые позволяют заблаговременно выявлять и классифицировать подводные и надводные объекты. Теоретически продолжительность одного выхода в море может составлять три месяца, после чего робот потребует дозаправки и базового технического обслуживания.

Основная цель программы ACTUV состоит в создании эффективного средства обнаружения дизель-электрических подводных лодок в прибрежных водах. Длина Sea hunter составляет 40 м, полное водоизмещение - 145 т, из которых 40 т приходится на топливо. На ходовых испытаниях робот разогнался до 27 узлов (50 км / ч), при этом на его скорость будет влиять множество факторов (остаток топлива, направление и скорость ветра, высота волн и т. д). Разработчики утверждают, что ACTUV сможет выдерживать 7-балльный уровень волнения моря.