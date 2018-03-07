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Apple намерена покончить с iTunes

iTunes
05:39 Сегодня Телеграф
Macdigger
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Слухи о том, что Apple собирается закрыть iTunes ходят довольно давно.

В начале марта 2018 года в сеть попала переписка сотрудников корпорации, согласно которой сервису и правда осталось совсем немного. Об этом сообщает U.K. Metro.

Некоторые представители музыкальной индустрии получили письма из Apple, сообщающие о прекращении поддержки формата iTunes LP, созданного корпорацией для интерактивного оформления альбомов. Несмотря на то, что этот сервис никогда не пользовался большой популярностью, его закрытие может привести к остановке работы всего iTunes.

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«Apple больше не будет принимать новые заявки на iTunes LP после марта 2018 года. Существующие альбомы будут постепенно удаляться из магазина до конца года. Пользователи, которые успели приобрести альбом с сервиса iTunes LP, смогут загрузить его с помощью iTunes Match», — говорится в письме.

Закрытие iTunes LP вписывается в стратегию Apple, которая намерена развивать потоковую продажу музыки. Согласно исследованиям, к 2020 году подписку на тот или иной музыкальный сервис оформят около 221 миллиона человек. В начале 2018 году общее число пользователей подобных ресурсов составляло 106,3 миллионов.

Apple Music стремительно наращивает аудиторию. Каждый месяц число подписчиков увеличивается примерно на пять процентов. Если рост не замедлится, сервис Apple вполне может обогнать по популярности Spotify, который пока лидирует в США.

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Новости технологии, Apple, Apple Music, iTunes, Гаджеты, Девайсы, Новости технологий, Техно, Техноновости.
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