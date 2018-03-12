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Украинский БТР "Фантом 2" вызвал интерес на выставке оружия в Абу-Даби (Видео)

Фантом 2
23:03 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: autocentre.ua

Новости технологии: На выставке вооружения беспилотных систем украинская разработка «Фантом 2» заинтересовала делегации многих стран Ближнего Востока и Северной Африки.

На проходившей в Абу-Даби выставке вооружения беспилотных систем Unmanned System Exhibition (UMEX) украинский «Фантом 2» вызвал большой интерес. Машину высоко оценили должностные лица из ОАЭ, Кувейта, Саудовской Аравии и многих стран Северной Африки, сообщает defence-blog.com.

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«Фантом 2» с колесной формулой 8х8 относится к наземным беспилотным транспортным средствам – Unmanned Ground Vehicle (UGV). Он был разработан специалистами ГК «Укроборонпром» и является усовершенствованной версией тактического многоцелевого транспортного средства Фантом (6х6) – для разведки, наблюдения, поддержки огня с помощью пулеметов и противотанковых ракет.

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На выставке показали оба варианта – 6х6 и 8х8. Об этом красноречиво свидетельствует видеоролик – фрагмент на 5.23 мин. 

Фантом 2 является уникальным беспилотным колесным модульным комплексом с возможностью создания целого семейства транспортных средств на основе платформы включая беспилотную боевую машину, беспилотное наземное транспортное средство для эвакуации раненых на носилках. А также – комплекса аналитики/наблюдения/разведки/радиоэлектронной войны.

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Общий вес транспортного средства составляет 2600 кг. На нем можно смонтировать различные типы оружия (пулемет, гранатомет, противотанковые ракет, и т.д.) и дополнительные модули.

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Транспортное средство уже доступно с 80-мм ракетной системой залпового огня с дистанционным управлением, а также с дистанционно управляемой 23-мм автоматической пушкой. Украинский UGV управляет оператор по безопасному радиоканалу с максимальным диапазоном 10 км или по волоконно-оптическому кабелю – до 5 км.

 

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Новости технологии, Абу-Даби, БТР, Военная техника, Вооружение, Оружие, Фантом-2.
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1 Комментарий
  • Борис 12.03.2018 23:16

    Я на фото , почему то, насчитал шесть колёс...

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