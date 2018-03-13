Болгарские археологи сообщили о сенсационной находке возрастом 8000 лет

Болгарские археологи сообщили о сенсационной находке эпохи неолита, сделанной при проведении раскопок близ города Нова-Загора на юго-востоке страны. В этом регионе была найдена, возможно, древнейшая в мире надпись. Об этом сообщает Archaeology in Bulgaria.

Керамический артефакт с таинственными знаками был обнаружен в октябре 2017 года миссией, состоявшей из сотрудников Национального исторического музея в Софии и Регионального исторического музея Сливена. Однако только сейчас археологи сообщили об этом.

Возраст находки составляет около 8000 лет. Это делает надпись, возможно, самой древней в мире. Расшифровать ее пока не удалось. Исследователи считают, что это был ритуальный календарь.

Похожие символы находили на керамике и в других странах, например, в Румынии и Сербии. Но все предыдущие находки были моложе. Их возраст составляет 6000-7000 лет. В 2016 году на севере Болгарии около городка Рибен был найден подобный артефакт. Его возраст оценен в 7000 лет.

К слову, при раскопках около города Нова-Загора прошлой осенью было найдено еще 35 древних предметов, в том числе украшения, керамические фигурки, грузики для рыболовных сетей и другое.