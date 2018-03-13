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Новости: Болгарские археологи сообщили о сенсационной находке возрастом 8000 лет Болгарские археологи сообщили о сенсационной находке возрастом 8000 лет
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Болгарские археологи сообщили о сенсационной находке возрастом 8000 лет

В Болгарии обнаружен загадочный артефакт возрастом 8000 лет
03:40 Сегодня Телеграф
Old.archeo-news
Фото: Old.archeo-news

Новости технологии: В Болгарии найден 8000-летний артефакт с загадочной надписью, которая, возможно, является самой древней из найденных в мире.

Болгарские археологи сообщили о сенсационной находке эпохи неолита, сделанной при проведении раскопок близ города Нова-Загора на юго-востоке страны. В этом регионе была найдена, возможно, древнейшая в мире надпись. Об этом сообщает Archaeology in Bulgaria.

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Керамический артефакт с таинственными знаками был обнаружен в октябре 2017 года миссией, состоявшей из сотрудников Национального исторического музея в Софии и Регионального исторического музея Сливена. Однако только сейчас археологи сообщили об этом.

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Возраст находки составляет около 8000 лет. Это делает надпись, возможно, самой древней в мире. Расшифровать ее пока не удалось. Исследователи считают, что это был ритуальный календарь.

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Похожие символы находили на керамике и в других странах, например, в Румынии и Сербии. Но все предыдущие находки были моложе. Их возраст составляет 6000-7000 лет. В 2016 году на севере Болгарии около городка Рибен был найден подобный артефакт. Его возраст оценен в 7000 лет.

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К слову, при раскопках около города Нова-Загора прошлой осенью было найдено еще 35 древних предметов, в том числе украшения, керамические фигурки, грузики для рыболовных сетей и другое.

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Новости технологии, Археология, Болгария, Наука, Неолит, Новости археологии, Палеонтология, Раскопки.
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