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Почему беспроводная зарядка iPhone приносит больший вред смартфонам

iPhone
11:42 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: Эксперт провел несколько исследований, в которых обнаружили, что использование беспроводной зарядки приносит большой вред смартфонам iPhone X и iPhone 8.

А все из-за того, что беспроводная зарядка для гаджетов может привести к большему износу батареи, чем зарядка через кабель. Однако какого именно iPhone касается такая проблема, автор исследования Эдриан Кингсли-Хьюз не отметил.

Шесть месяцев назад он начал пользоваться беспроводным зарядным устройством, и батарея его гаджета уже практически полностью износилась. И это было произведено лишь 135 полных циклов зарядки.

Для сравнения, Эдриан добавил, что аккумулятор его предыдущего iPhone 6 Plus после 800 циклов зарядки и до сих пор имеет 80 процентов от первоначальной емкости.

Эксперт отметил, что не только флагманские iPhone имеют такой досадный недостаток, – пользователи телефонов на базе Android также столкнулись со значительным износом аккумуляторов при использовании беспроводных зарядок.

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Новости технологии, iPhone, Беспроводная зарядка, Вред, Зарядка, Эксперт.
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