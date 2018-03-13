Почему беспроводная зарядка iPhone приносит больший вред смартфонам

А все из-за того, что беспроводная зарядка для гаджетов может привести к большему износу батареи, чем зарядка через кабель. Однако какого именно iPhone касается такая проблема, автор исследования Эдриан Кингсли-Хьюз не отметил.

Шесть месяцев назад он начал пользоваться беспроводным зарядным устройством, и батарея его гаджета уже практически полностью износилась. И это было произведено лишь 135 полных циклов зарядки.

Для сравнения, Эдриан добавил, что аккумулятор его предыдущего iPhone 6 Plus после 800 циклов зарядки и до сих пор имеет 80 процентов от первоначальной емкости.

Эксперт отметил, что не только флагманские iPhone имеют такой досадный недостаток, – пользователи телефонов на базе Android также столкнулись со значительным износом аккумуляторов при использовании беспроводных зарядок.