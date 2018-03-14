Компания Apple назвала дату следующей презентации

Компания Apple официально подтвердила даты ежегодного мероприятия для разработчиков WWDC 2018.

Конференция состоится с 4 по 8 июня в Сан-Хосе в McEnery Convention Center. В прошлом году WWDC проходила в этом же калифорнийском городе. Регистрация разработчиков, которые хотят посетить мероприятие, продлится до 22 марта.

Ожидается, что Apple представит на конференции не только обновления операционных систем, но и новые iMac Pro, MacBook и iPad Pro.

В конце декабря Apple выпустила официальное обращение к пользователям, в котором извинилась за то, что намеренно замедляла работу старых iPhone для продления их работы.