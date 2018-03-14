https://telegraf.com.ua/files/2018/03/630_360_1505237213-5295-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/3956472-kompaniya-apple-nazvala-datu-sleduyushhey-prezentatsii.html
Компания Apple назвала дату следующей презентации
Новости технологии: WWDC 2018 пройдет с 4 по 8 июня.
Компания Apple официально подтвердила даты ежегодного мероприятия для разработчиков WWDC 2018.
Конференция состоится с 4 по 8 июня в Сан-Хосе в McEnery Convention Center. В прошлом году WWDC проходила в этом же калифорнийском городе. Регистрация разработчиков, которые хотят посетить мероприятие, продлится до 22 марта.
Ожидается, что Apple представит на конференции не только обновления операционных систем, но и новые iMac Pro, MacBook и iPad Pro.
В конце декабря Apple выпустила официальное обращение к пользователям, в котором извинилась за то, что намеренно замедляла работу старых iPhone для продления их работы.
Telegraf.com.ua