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Компания Apple назвала дату следующей презентации

Apple
15:07 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: WWDC 2018 пройдет с 4 по 8 июня.

Компания Apple официально подтвердила даты ежегодного мероприятия для разработчиков WWDC 2018.

Конференция состоится с 4 по 8 июня в Сан-Хосе в McEnery Convention Center. В прошлом году WWDC проходила в этом же калифорнийском городе. Регистрация разработчиков, которые хотят посетить мероприятие, продлится до 22 марта.

Ожидается, что Apple представит на конференции не только обновления операционных систем, но и новые iMac Pro, MacBook и iPad Pro.

В конце декабря Apple выпустила официальное обращение к пользователям, в котором извинилась за то, что намеренно замедляла работу старых iPhone для продления их работы.

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Новости технологии, Apple, WWDC 2018, Дата, Конференция, Презентация.
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