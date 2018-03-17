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Samsung заключило необычное сотрудничество с Disney
14:27 Сегодня Телеграф
fainaidea.com
Фото: fainaidea.com

Новости технологии: Компания Samsung представила свой новый шаг к разнообразию ныне существующего комплекта Emoji виртуальной реальности.

AR Emojis для Galaxy S9 и Galaxy S9+ получили новое обновление, включившее в себя персонажей Микки Мауса и Минни Маус, оформленные в качестве отдельных графических анимаций для текущей коллекции. Samsung уже давно наладил сотрудничество с компанией Disney, получим таким образом разрешение на использование данных мультяшных персонажей. Как и другие AR Emojis, эти персонажи будут “использовать” фронтальную камеру устройства для определения позиции лица и частей тела пользователя, а затем копировать его действия, воспроизводя их на себе.

Более того, новое обновление виртуальных эмоций получило полноценную поддержку их конвертации в GIF-элементы, которые можно свободно отсылать личным сообщением другим пользователям. Стоит отметить, что изначально утилита AR Emojis предназначена для случайной генерации виртуальных персонажей, которые бы копировали поведение пользователя, однако внедрение Микки и Минни Маус стало довольно интересным решением, которое, если верить слухам, приведет к расширению дальнейшего сотрудничества между Samsung и Disney.

Например, появились слухи о том, что AR Emojis для Samsung Galaxy S9 – а также для модели S9 Plus – пополнятся вскоре новыми коллекциями других персонажей Диснея, из таких мультфильмов, как Зверополис, Холодное сердце и Невероятная семейка. Таким образом, пополнение коллекции AR Emojis в этом контексте является еще одним предлогом для Samsung с целью дополнительно раскрутить свой новый продукт.

Samsung Galaxy S9 и модель S9 Plus станут доступны уже совсем скоро и возможность их предварительного заказа еще сохраняется. Стоит отметить, что компания намеревается продолжать сотрудничество не только с Disney, но и со многими другими компаниями-разработчиками приложений и аксессуаров, так как в планах компании имеется приоритет создания отдельного класса фирменных устройств, специально подходящих к новой модели флагмана.

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Новости технологии, Emoji, Samsung, Samsung Galaxy S9, Микки Маус.
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