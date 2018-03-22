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Сбой в Facebook: у пользователей возникли проблемы с загрузкой сайта

Facebook
19:43 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: 22 марта у пользователей Facebook возникли проблемы с загрузкой сайта. В частности, сбой возник и у пользователей в Украине.

Кроме Украины проблемы появились у пользователей из Германии, а также из Греции, Молдовы и Болгарии.

Так, половина пользователей из тех, которые сообщили о проблемах, говорят, что вообще не могут получить доступ к сайту. 35% пользователей могут зайти только на стартовую страницу, у остальных – не загружаются изображения.

Что случилось с соцсетью пока неизвестно. При этом комментаторы на сайте DownDetector предположили, что их проблемы связаны с региональным провайдером.

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Новости технологии, Facebook, Загрузка, Пользователи, Проблемы, Сайт, Сбой, Соцсеть, Украина, Украинцы.
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