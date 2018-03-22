https://telegraf.com.ua/files/2018/03/inx960x6403-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/3971506-sboy-v-facebook-u-polzovateley-voznikli-problemyi-s-zagruzkoy-sayta.html
Сбой в Facebook: у пользователей возникли проблемы с загрузкой сайта
Новости технологии: 22 марта у пользователей Facebook возникли проблемы с загрузкой сайта. В частности, сбой возник и у пользователей в Украине.
Кроме Украины проблемы появились у пользователей из Германии, а также из Греции, Молдовы и Болгарии.
Так, половина пользователей из тех, которые сообщили о проблемах, говорят, что вообще не могут получить доступ к сайту. 35% пользователей могут зайти только на стартовую страницу, у остальных – не загружаются изображения.
Что случилось с соцсетью пока неизвестно. При этом комментаторы на сайте DownDetector предположили, что их проблемы связаны с региональным провайдером.
Telegraf.com.ua