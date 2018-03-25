Морские пехотинцы США переходят на пистолеты MHS (Видео)

Корпус морской пехоты США планирует заменить 35 тысяч пистолетов M9 новыми моделями MHS от SIG Sauer, которые в прошлом году были приняты на вооружение американской армии.

Об этом свидетельствуют данные в бюджетной смете Корпуса на 2019 год, которая находится в открытом доступе на сайте ВМС.

Что интересно, MHS также заменит собой модель M007 (Glock 19M), которая была принята на вооружение только в ноябре прошлого года.

«MHS заменит собой модели M9, M9A1, M45A1 и M007, так как это более доступный и эффективный пистолет, который обеспечивает необходимую модульность и лучшую эргономику, чем предыдущие модели, что позволит солдатам разного телосложения стрелять точнее», – сказано в бюджетной смете.

На закупку пистолетов будет потрачено $6,3 млн., и еще $4 млн. – на аксессуары.

На правительственном ресурсе для сторонних подрядчиков FedBizOpps можно найти заказ от КМП США на 2 тысяч кобур для модели XM18 с возможностью расширения заказа до 40 тысяч штук, что может указывать на то, что они заинтересованы именно в компактной модели, а не полноразмерной XM17.

Также добавим, что кроме 195 тысяч пистолетов, которые заказала армия, еще 130 тысяч пистолетов планируют закупить ВВС, и 61 тысяч – ВМС.