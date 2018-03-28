Почему потопить авианосец - сверхсложная задача (Видео)

Наиболее совершенными авианесущими кораблями считают новейшие авианосцы типа «Джеральд Р. Форд». Они станут правопреемниками знаменитых кораблей типа «Нимиц».

На борту одного «Джеральда Р. Форда» несут службу более пяти тысяч человек, а авиагруппа насчитывает 90 летательных аппаратов: самолетов, вертолетов и БПЛА.

Неудивительно, что вопрос безопасности авианосца стоит остро. «Джеральд Р. Форд» имеет сразу несколько рубежей обороны, которые в теории могут быть эффективны против самых разных противокорабельных средств.

Впрочем, стопроцентной эффективности никто, конечно, не обещает.