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Почему потопить авианосец - сверхсложная задача (Видео)
01:02 Сегодня Телеграф
Фото: Naked Science
Новости технологии: Авианосцы — самые большие и технически сложные военные корабли: они имеют множество «природных врагов», встреча с которыми может закончиться скверно.
Наиболее совершенными авианесущими кораблями считают новейшие авианосцы типа «Джеральд Р. Форд». Они станут правопреемниками знаменитых кораблей типа «Нимиц».
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На борту одного «Джеральда Р. Форда» несут службу более пяти тысяч человек, а авиагруппа насчитывает 90 летательных аппаратов: самолетов, вертолетов и БПЛА.
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Неудивительно, что вопрос безопасности авианосца стоит остро. «Джеральд Р. Форд» имеет сразу несколько рубежей обороны, которые в теории могут быть эффективны против самых разных противокорабельных средств.
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Впрочем, стопроцентной эффективности никто, конечно, не обещает.
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