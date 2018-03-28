Apple выпустил новый стилус и клавиатуру для iPad

Во вторник, 27 марта, компания Apple провела презентацию, на которой представила новую версию iPad, ориентированную на школьников и студентов. На этой же презентации компания представила новый стилус, чехол и клавиатуру для планшета.

Стилус, который получил название Crayon, разработан совместно с компанией Logitech. Он будет стоить 49 долларов по сравнению с Apple Pencil, которые доступны на данный момент по цене 99 долларов.

Кроме того, компания также анонсировала новый чехол и клавиатуру для iPad, но никаких подробностей об устройствах пока не раскрывается.

Следующая презентация компании, мероприятие для разработчиков WWDC 2018, состоится с 4 по 8 июня.