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Apple выпустил новый стилус и клавиатуру для iPad

Apple
08:01 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: Устройства разработаны совместно с компанией Logitech. Его цена составит 49 долларов.

Во вторник, 27 марта, компания Apple провела презентацию, на которой представила новую версию iPad, ориентированную на школьников и студентов. На этой же презентации компания представила новый стилус, чехол и клавиатуру для планшета.

Стилус, который получил название Crayon, разработан совместно с компанией Logitech. Он будет стоить 49 долларов по сравнению с Apple Pencil, которые доступны на данный момент по цене 99 долларов.

Кроме того, компания также анонсировала новый чехол и клавиатуру для iPad, но никаких подробностей об устройствах пока не раскрывается.

Следующая презентация компании, мероприятие для разработчиков WWDC 2018, состоится с 4 по 8 июня.

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Новости технологии, Apple, iPad, Logitech, Клавиатура, Клавиатура для iPad, Компания, Стилус, Устройство.
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