https://telegraf.com.ua/files/2018/03/21-22-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/3980515-apple-vyipustil-novyiy-stilus-i-klaviaturu-dlya-ipad.html
Apple выпустил новый стилус и клавиатуру для iPad
Новости технологии: Устройства разработаны совместно с компанией Logitech. Его цена составит 49 долларов.
Во вторник, 27 марта, компания Apple провела презентацию, на которой представила новую версию iPad, ориентированную на школьников и студентов. На этой же презентации компания представила новый стилус, чехол и клавиатуру для планшета.
Стилус, который получил название Crayon, разработан совместно с компанией Logitech. Он будет стоить 49 долларов по сравнению с Apple Pencil, которые доступны на данный момент по цене 99 долларов.
Кроме того, компания также анонсировала новый чехол и клавиатуру для iPad, но никаких подробностей об устройствах пока не раскрывается.
Следующая презентация компании, мероприятие для разработчиков WWDC 2018, состоится с 4 по 8 июня.
Telegraf.com.ua