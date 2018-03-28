Аналитик предположил, как будет выглядеть Apple Watch Series 4

Об этом рассказал аналитик Мин-Чи Куо из компании KGI. По словам аналитика, Apple увеличит размер экрана Watch четвертого поколения на 15%. Таким образом экран до 44 мм и 48 мм.

Также новинка от Apple будет иметь большую емкость аккумулятора. В экране часов может быть использована новая технология Apple. Как известно, Apple вкладывает значительные средства в разработку экранов MicroLED нового поколения. Еще в конце 2017-го инженерам удалось создать функциональные экраны MicroLED для будущих часов Apple.

Новый Apple Watch будет иметь больше датчиков: кроме монитора сердечного ритма, добавляют и другие функции. Таким образом часы должны стать этакой миниатюрной лабораторией слежения за здоровьем. Так, Apple Watch Series 4 будет считать шаги, иметь пульсометр, сможет подсчитывать сожженные калории, анализировать сон будет "умный" будильник и тому подобное.