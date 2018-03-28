Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Премьер-министры Польши и Украины обсудили экономическое сотрудничество Премьер-министры Польши и Украины обсудили экономическое сотрудничество
Новости: Кабмин одобрил инвестиции из Германии на социнфарструктуру Кабмин одобрил инвестиции из Германии на социнфарструктуру
Новости: Шедевральный гол Анри в ворота "МЮ", забитый ровно 14 лет назад (Видео) Шедевральный гол Анри в ворота "МЮ", забитый ровно 14 лет назад (Видео)
Новости: NASA перенесло запуск телескопа "Джеймс Уэбб" на 2020 год NASA перенесло запуск телескопа "Джеймс Уэбб" на 2020 год
X

Аналитик предположил, как будет выглядеть Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 4
17:34 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Новые модели Apple Watch, которые должны презентовать уже в этом году, получат больший дисплей, улучшенный мониторинг работоспособности и увеличенное время автономной работы.

Об этом рассказал аналитик Мин-Чи Куо из компании KGI. По словам аналитика, Apple увеличит размер экрана Watch четвертого поколения на 15%. Таким образом экран до 44 мм и 48 мм.

Также новинка от Apple будет иметь большую емкость аккумулятора. В экране часов может быть использована новая технология Apple. Как известно, Apple вкладывает значительные средства в разработку экранов MicroLED нового поколения. Еще в конце 2017-го инженерам удалось создать функциональные экраны MicroLED для будущих часов Apple.

Новый Apple Watch будет иметь больше датчиков: кроме монитора сердечного ритма, добавляют и другие функции. Таким образом часы должны стать этакой миниатюрной лабораторией слежения за здоровьем. Так, Apple Watch Series 4 будет считать шаги, иметь пульсометр, сможет подсчитывать сожженные калории, анализировать сон будет "умный" будильник и тому подобное.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Apple, Apple Watch, аналитик, Гаджет, Мин-Чи Куо, Прогноз, Устройство, Часы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Xiaomi представила умную колонку Mi AI Speaker mini В Google Play можно подхватить новый вирус Apple представила новый iPad 9.7 (Видео)

Последние новости

Звезда "Дневников вампира" Йен Сомерхолдер стал гостем MagicCon в Германии Стильные старики, которые дадут фору любой молодежи (Фото) Президент Украины подписал закон, реформирующий сферу парковки
Сегодня читают
01 Почему потопить авианосец - сверхсложная задача (Видео)
02 Обнаружен новый орган человеческого тела
03 Обнажилась и пообещала пойти в президенты: Савченко опубликовала новое видео
04 Вратарь сборной Молдавии пропустил невероятно курьезный гол (Видео)
05 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
Новости сегодня
18:45 Необычный стрит-арт от уличного художника (Фото)
18:42 В Сиднейском университете случайно наткнулись на мумию жрицы
18:34 Коке: Иско нужно перейти в "Атлетико"
18:29 Забавные комиксы, которые поднимут вам настроение
18:27 Роскошная вилла, в которой вам захочеться жить (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Правительство решило не поднимать цену на газ для населения Правительство не увеличит цену на газ для населения
Новости: Кабмин решил вопрос обеспечения военных жильем Кабмин решил вопрос обеспечения военных жильем
Новости: Песков: Ожидайте ответа России Песков: Ожидайте ответа России
Новости: Вербное воскресенье 2018: какого числа и главные запреты праздника Вербное воскресенье 2018: какого числа и главные запреты праздника
Добавить комментарий
0