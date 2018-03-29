Корпорация Microsoft будет блокировать пользователей за матерные слова

Сотрудники софтверной компании будут блокировать пользователей за матерные слова.

В пользовательском соглашении по поводу онлайн-сервисов и программных продуктов корпорации Microsoft появился пункт, запрещающий оскорбительную лексику. Эти поправки вступят в силу с начала мая 2018 года.

Руководство корпорации дало расширенное определение понятию "ненадлежащего контента" на сервисах Skype и Xbox Live.

К этим запретам можно отнести публикацию порнографических материалов, фотографий с обнаженными людьми, сцены преступной деятельности или насилия. По поводу запрета на оскорбительную лексику не ясно, какие именно слова Microsoft внесла в этот список.