https://telegraf.com.ua/files/2018/03/Microsoft-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/3982090-korporatsiya-microsoft-budet-blokirovat-polzovateley-za-maternyie-slova.html
Корпорация Microsoft будет блокировать пользователей за матерные слова
01:44 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости технологии: Новую политику, которая коснется сервисов Skype и Xbox Live, объявила корпорация Microsoft.
Сотрудники софтверной компании будут блокировать пользователей за матерные слова.
В пользовательском соглашении по поводу онлайн-сервисов и программных продуктов корпорации Microsoft появился пункт, запрещающий оскорбительную лексику. Эти поправки вступят в силу с начала мая 2018 года.
Руководство корпорации дало расширенное определение понятию "ненадлежащего контента" на сервисах Skype и Xbox Live.
К этим запретам можно отнести публикацию порнографических материалов, фотографий с обнаженными людьми, сцены преступной деятельности или насилия. По поводу запрета на оскорбительную лексику не ясно, какие именно слова Microsoft внесла в этот список.
Telegraf.com.ua