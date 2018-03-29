Китайская корпорация Xiaomi представила новый продукт, получивший название Xiaomi Mi Collar Bluetooth Headset.

Китайская корпорация Xiaomi представила новый продукт, получивший название Xiaomi Mi Collar Bluetooth Headset. Новинка представляет собой стильное беспроводные наушники с микрофоном, которые имеют специальное крепление для шеи и специальную защиту от брызг и пота. Главной особенностью новых беспроводных наушников Xiaomi есть специальный ободок из эластичного материала, который можно аккуратно погнуть под особенности шеи каждого конкретного человека. Таким образом можно регулировать посадку наушников. Кроме того, новинка имеет очень стильный и солидный внешний вид.