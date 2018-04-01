Создан робот-паук, способный трансформироваться в колесо (Видео)

Немецкая компания Festo изобрела робота-паука BionicWheelBot. Паук способен при помощи своих восьми ног передвигаться по любой поверхности. Но если робот ступит на ровную и гладкую поверхность, он может трансформироваться в колесо и покатиться по этой поверхности с достаточно большой скоростью. Прототипом робота BionicWheelBot является паук вида Cebrennus rechenbergi, который способен перемещаться, как колесо, избегая хищника или другой опасности. С функциональной точки зрения способность трансформироваться в колесо позволяет роботу BionicWheelBot передвигаться по поверхностям разного характера с максимально возможной эффективностью в каждом случае. По всей видимости, роботу BionicWheelBot, как и другим роботам компании Festo, суждено остаться в виде единственного экземпляра, который будет демонстрироваться на выставке в головном офисе этой компании.