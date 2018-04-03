https://telegraf.com.ua/files/2018/04/88778787-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/3990534-v-rabote-youtube-proizoshel-vremennyiy-sboy.html
В работе YouTube произошел временный сбой
Новости технологии: Некоторые пользователи не могли залогиниться на сайте, другие испытывали проблемы с просмотром видео и комментированием.
Пользователи видеохостинга YouTube сообщили, что вечером в понедельник, 2 апреля, в работе сервиса произошел сбой.
Проблемы на сайте начались в 22:55 по киевскому времени, передает Downdetector.
О проблемах в работе сайта сообщили пользователи из России, США, Канады, Германии, Бразилии, Швеции, Великобритании, Мексики, Бельгии, Аргентины, Турции, Чили, Швейцарии, Индии, Франции, Испании, Италии и Австрии.
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