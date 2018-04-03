В работе YouTube произошел временный сбой

Пользователи видеохостинга YouTube сообщили, что вечером в понедельник, 2 апреля, в работе сервиса произошел сбой.

Проблемы на сайте начались в 22:55 по киевскому времени, передает Downdetector.

О проблемах в работе сайта сообщили пользователи из России, США, Канады, Германии, Бразилии, Швеции, Великобритании, Мексики, Бельгии, Аргентины, Турции, Чили, Швейцарии, Индии, Франции, Испании, Италии и Австрии.