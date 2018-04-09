Создан новый робот для общения с человеком

Современные исследователи социальных отношений и социальной вовлеченности современного общества во всем его многообразии в один голос заявляют, что несмотря на текущий высокий уровень социальной связанности в интернете и при помощи интернет-технологий, все же современное общество все в большей степени уходит в социальную отрешенность.

Это рождает интересный парадокс, при котором человек может в любую минуту найти новые социальные связи, но не делает это ввиду разных причин. Одна из таких причин достаточно серьезна, и она заключается в личности человека – потому как не все люди готовы одинаково охотно делить свое личное социальное пространство.

Задумавшись над этой возрастающей тенденцией, талантливая группа разработчиков робототехники из Университета Енсэй в Южной Корее разработала уникального робота Fribo, чья главная роль заключается в восстановлении социальной вовлеченности людей друг к другу и к обществу в целом. Однако данная задача в рамках функционала данного робота выполняется по-особому, с одной стороны позволяя людям делиться событиями из своего личного жизненного пространства свободно, а с другой стороны оставаясь в защищенной личной зоне.

Функционируя в качестве своеобразного радиомаяка с голосовыми командами и жестовым управлением, робот Fribo призван помочь тем пользователям, которые испытывают все более возрастающую социальную отрешенность от общества и даже своих друзей, помогая им налаживать контакт по-новому, используя современные технологии искусственного интеллекта. Стоит отметить, что робот является действительно уникальным продуктом.

Хотя бы потому, что он обладает богатым набором сенсоров, датчиков и интуитивно понятным управлением – он может не только посылать аудиосигналы от одного пользователя к другому, но также через аудиопоток транслировать события, происходящие у одного пользователя, и при помощи встроенного в систему набора алгоритмов эффективно общаться на обе стороны. Любители инклюзивного социального круга наверняка такое оценят!