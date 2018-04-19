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Microsoft выпустил оффлайн-переводчик для смартфонов

Microsoft выпустили оффлайн-переводчик для смартфонов
21:13 Сегодня Телеграф
grifonsoft.ru
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Microsoft выпустила мобильный переводчик, не требующий подключения к интернету.

В Microsoft объявили о возможности работы выпущенного мобильного переводчика вне нахождения в сети. Переводчик оснащен искусственным интеллектом.

Сам мобильный переводчик с ИИ разработчики выпустили в 2016 году. Большой объем вычислительных ресурсов не мог позволить работать переводчику в офлайн режиме, и во второй половине прошлого года появилась автономная версия сервиса. Офлайновый переводчик был доступен лишь обладателям смартфона со специальным чипом.

Ныне вышла обновленная версия, которая способна функционировать без специального чипа.

Офлайновный переводчик с ИИ уже возможно установить через Amazon Fire и Google Play. В App store приложение добавят после проведения проверки.

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Все по теме:

Новости технологии, Microsoft, Оффлайн, Переводчик, Смартфон.
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