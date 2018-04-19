Microsoft выпустил оффлайн-переводчик для смартфонов
Новости технологии: Microsoft выпустила мобильный переводчик, не требующий подключения к интернету.
В Microsoft объявили о возможности работы выпущенного мобильного переводчика вне нахождения в сети. Переводчик оснащен искусственным интеллектом.
Сам мобильный переводчик с ИИ разработчики выпустили в 2016 году. Большой объем вычислительных ресурсов не мог позволить работать переводчику в офлайн режиме, и во второй половине прошлого года появилась автономная версия сервиса. Офлайновый переводчик был доступен лишь обладателям смартфона со специальным чипом.
Ныне вышла обновленная версия, которая способна функционировать без специального чипа.
Офлайновный переводчик с ИИ уже возможно установить через Amazon Fire и Google Play. В App store приложение добавят после проведения проверки.