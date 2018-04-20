Стала известна дата релиза смартфона OnePlus 6 (Видео)

По данным издания Money Control смартфон OnePlus 6 анонсируют уже 18 мая. Ранее сообщалось, что телефон представят китайской публике 5 мая, однако эта информация не получила подтверждения.

OnePlus 6 получит флагманский чип Snapdragon 845. Он будет иметь дисплей с соотношением сторон 19:9 с вырезом в верхней части и расширением 2280х1080. Также его оборудовали двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели.

По предварительным данным, стоимость новинки 600 долларов (около 15700 гривен).