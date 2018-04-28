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Разработали смарт-часы с проектором (Видео)

смарт-часы с проектором
16:56 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Работники американского университета Карнеги-Меллона создали прототип умных часов LumiWatch с лазерным проектором.

Гаджет может выводить интерфейс управления просто на руку. Гаджет проектирует картинку площадью до 40 см квадратных и имеет систему коррекции ошибок. Он также имеет функцию slide-to-unlock, чтобы избежать случайного нажатия в случае если пользователь хочет просто посмотреть, который час.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 400, операционная система – Android 5.1 Lollipop. Аккумулятор обеспечивает день работы девайса, или час работы проектора. Смарт-часы имеют 1,54-дюймовый дисплей и толщину 17,8 мм.

Новинку уже представили на краудфандинговой платформе (финансирование общиной) в Китае, а готовая версия создана вместе с китайским производителем ASU Tech. Стоимость гаджета на краудфандингу – 480 долларов (12 600 гривен). Правда в розничной продаже он обойдется в 585 долларов (15 300 гривен). Для запуска создатели планируют собрать минимум 15 000 долларов. Сейчас собрано треть.

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Новости технологии, Гаджет, Проектор, смарт-часы с проектором, Техно, Устройство, Часы.
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