Разработали смарт-часы с проектором (Видео)

Гаджет может выводить интерфейс управления просто на руку. Гаджет проектирует картинку площадью до 40 см квадратных и имеет систему коррекции ошибок. Он также имеет функцию slide-to-unlock, чтобы избежать случайного нажатия в случае если пользователь хочет просто посмотреть, который час.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 400, операционная система – Android 5.1 Lollipop. Аккумулятор обеспечивает день работы девайса, или час работы проектора. Смарт-часы имеют 1,54-дюймовый дисплей и толщину 17,8 мм.

Новинку уже представили на краудфандинговой платформе (финансирование общиной) в Китае, а готовая версия создана вместе с китайским производителем ASU Tech. Стоимость гаджета на краудфандингу – 480 долларов (12 600 гривен). Правда в розничной продаже он обойдется в 585 долларов (15 300 гривен). Для запуска создатели планируют собрать минимум 15 000 долларов. Сейчас собрано треть.