Очки виртуальной реальности от Facebook поступили в продажу

Очки виртуальной реальности Oculus Go от компании Facebook поступили в продажу 1 мая.

Об этом во время конференции F8 рассказал основатель Facebook Марк Цукерберг.

"Oculus Go доступны для доставки с сегодняшнего дня. Минимальная цена составляет 199 долларов", — заявил Цукерберг.

Глава Facebook также объявил, что компания планирует в долгосрочной перспективе "поднять технологии виртуальной и дополненной реальности на совершенно новый уровень", в частности, создавать ощущение присутствия в комнате, воссозданной по фотографиям.