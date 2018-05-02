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Очки виртуальной реальности от Facebook поступили в продажу

Oculus Go
05:31 Сегодня Телеграф

Новости технологии: Также Марк Цукерберг добавил, что "это первые по-настоящему доступные очки виртуальной реальности, которые не зависят от работы других устройств".

Очки виртуальной реальности Oculus Go от компании Facebook поступили в продажу 1 мая.

Об этом во время конференции F8 рассказал основатель Facebook Марк Цукерберг.

"Oculus Go доступны для доставки с сегодняшнего дня. Минимальная цена составляет 199 долларов", — заявил Цукерберг.

Глава Facebook также объявил, что компания планирует в долгосрочной перспективе "поднять технологии виртуальной и дополненной реальности на совершенно новый уровень", в частности, создавать ощущение присутствия в комнате, воссозданной по фотографиям.

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Все по теме:

Новости технологии, Facebook, Oculus Go, Виртуальная реальность, Дополненная реальность, Марк Цукерберг.
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