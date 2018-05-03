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Бюджетный смартфон Xiaomi полностью рассекретили

Xiaomi Redmi S2
18:40 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Речь идет о презентации смартфона Redmi S2.

Компания Xiaomi и китайская сеть розничных продаж Suning поделились в соцсетях анонсом мероприятия, которое пройдет 10 мая. Судя по всему, речь идет о презентации смартфона Redmi S2.

Новинка получила 5,99-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек, восьмиядерный процессор Snapdragon 625 в связке с 3/4 Гб оперативной памяти, а также 32/64 Гб флеш-памяти. По своим размерам гаджет будет очень похож на модель Redmi 5 Plus, однако Redmi S2 получит металлический корпус.

Другие технические характеристики включают разъем для наушников 3,5 мм, вертикальную двойную камеру с 12-мегапиксельным основным сенсором и 5-мегапиксельным дополнительным датчиком. Передняя камера может получить 16-мегапиксельный датчик. Ожидается, что телефон будет заряжаться батареей 3080 мАч.

Смартфон Redmi S2 работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. Гаджет будет доступен в черном, золотисто-розовом, золотистом, белом, синем, красном, розовом, сером и серебристом цветовых вариантах. Уже известно, что стоимость Xiaomi Redmi S2 во Вьетнаме составит около $175.

Недавно смартфон прошел обычную сертификацию TENAA в Китае, которая намекает на скорый запуск в стране. Также упоминания о старте продаж нового смартфона пришли из Индии, Вьетнама и, что неожиданно, Чехии.

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Новости технологии, Redmi S2, Xiaomi, Xiaomi Redmi S2, Бюджетные смартфоны, Смартфоны, Телефоны.
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