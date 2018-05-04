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Компания Apple прекратила поддержку iOS 11.3

Apple
12:41 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: В Apple больше не будет поддержки операционной системы iOS 11.3.

Отныне возврат на нее и более ранние версии прошивки станет невозможным.

Сейчас пользователям доступна версия iOS 11.3.1, а разработчики активно тестируют обновление до iOS 11.4. Стоит отметить, что iOS 11.3.1 была небольшим обновлением, сосредоточенным на решении проблем с сенсорным вводом и откликом экрана в iPhone 8 после ремонта дисплея в неавторизованных сервисных центрах.

Кроме этого, разработчики iOS устранили некоторые мелкие ошибки в системе, и компания Apple, как всегда, рекомендует устанавливать новые версии программного обеспечения.

Сначала, возврат к предыдущим версиям iOS использовался для установки джейлбрейка. Однако с релизом iOS 11 у пользователей почти не осталось причин для возврата на старые прошивки. На сегодняшний день о том, что джейлбрейк для iOS 11.3.1 существует, сообщили несколько несвязанных между собой разработчиков, однако все они отказываются выпускать инструмент для взлома платформы в публичный доступ.

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Все по теме:

Новости технологии, Apple, iOS, iOS 11.3.1, Компания Apple, Операционная система iOS 11.3, Технологии.
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