Компания Apple прекратила поддержку iOS 11.3

Отныне возврат на нее и более ранние версии прошивки станет невозможным.

Сейчас пользователям доступна версия iOS 11.3.1, а разработчики активно тестируют обновление до iOS 11.4. Стоит отметить, что iOS 11.3.1 была небольшим обновлением, сосредоточенным на решении проблем с сенсорным вводом и откликом экрана в iPhone 8 после ремонта дисплея в неавторизованных сервисных центрах.

Кроме этого, разработчики iOS устранили некоторые мелкие ошибки в системе, и компания Apple, как всегда, рекомендует устанавливать новые версии программного обеспечения.

Сначала, возврат к предыдущим версиям iOS использовался для установки джейлбрейка. Однако с релизом iOS 11 у пользователей почти не осталось причин для возврата на старые прошивки. На сегодняшний день о том, что джейлбрейк для iOS 11.3.1 существует, сообщили несколько несвязанных между собой разработчиков, однако все они отказываются выпускать инструмент для взлома платформы в публичный доступ.