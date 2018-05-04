В Китае проектируют самолет, основываясь на строении черепа дятла

Китайские инженеры разрабатывают новый летательный аппарат, за основу конструкции которого взято строение черепа дятла.

По данным Китайского исследовательского института ракетных технологий такое решение позволит уменьшить последствия ударного воздействия, пишет Синьхуа.

Когда дятел стучит клювом по дереву, его череп подвергается сильному ударному воздействию, которое, однако, не вызывает у птицы сотрясение мозга.

Мозг дятла защищен очень плотным, крепким черепом с множеством отверстий, пояснил технический руководитель проекта по разработке нового летательного аппарата Инь Цзинь.

Амортизационная система летательного аппарата смоделированного на основе строения черепа дятла, как ожидается, будет легкой и пригодной для вторичной переработки. Технология может применяться для повышения комфортности автомобилей, кораблей и самолетов, а также увеличения точности промышленного производства.