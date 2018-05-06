iPhone X побил мировой рекорд

Старший аналитик Strategy Analytics Юха Винтер объяснил успех iPhone X на мировом рынке следующим образом: "iPhone X остается самым популярным в мире смартфоном благодаря сочетанию хорошего дизайна, продвинутой камеры, большого количества приложений и широкой доступности в рознице".

По итогам четвертого квартала 2017 года, iPhone X заработал 35% всех денег на мобильном рынке. На втором и третьем месте в рейтинге также расположились смартфоны Apple: iPhone 8 (12,5 млн) и iPhone 8 Plus (8,3 млн). На четвертом месте находится iPhone 7 с результатом в 5,6 млн.На пятой и шестой позиции – Xiaomi Redmi 5A (5,4 млн) и Samsung Galaxy S9 Plus (5,3 млн).

Популярность Xiaomi Redmi 5A можно объяснить его бюджетной направленностью, а "слабые" результаты Samsung Galaxy S9 Plus связаны с выпуском смартфона в конце февраля 2018 года.