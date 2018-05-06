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iPhone X побил мировой рекорд
11:59 Сегодня Телеграф
znaj.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: По итогам исследовательской компании Strategy Analytics, лидером по поставкам на мировом рынке смартфонов за первый квартал 2018 года стал iPhone X.

Старший аналитик Strategy Analytics Юха Винтер объяснил успех iPhone X на мировом рынке следующим образом: "iPhone X остается самым популярным в мире смартфоном благодаря сочетанию хорошего дизайна, продвинутой камеры, большого количества приложений и широкой доступности в рознице".

По итогам четвертого квартала 2017 года, iPhone X заработал 35% всех денег на мобильном рынке. На втором и третьем месте в рейтинге также расположились смартфоны Apple: iPhone 8 (12,5 млн) и iPhone 8 Plus (8,3 млн). На четвертом месте находится iPhone 7 с результатом в 5,6 млн.На пятой и шестой позиции – Xiaomi Redmi 5A (5,4 млн) и Samsung Galaxy S9 Plus (5,3 млн).

Популярность Xiaomi Redmi 5A можно объяснить его бюджетной направленностью, а "слабые" результаты Samsung Galaxy S9 Plus связаны с выпуском смартфона в конце февраля 2018 года.

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Все по теме:

Новости технологии, Apple, iPhone 8, iPhone X, Samsung Galaxy S9 Plus, Xiaomi Redmi 5A, Мировой рекорд, Смартфон.
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