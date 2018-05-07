Telegram-бот выдает данные пользователей по номеру телефона
Новости технологии: В базе бота более 30 миллионов украинских номеров.
Пользователи украинского сегмента интернета обнаружили Telegram-бота, который позволяет определить личность человека по номеру его телефона. При этом, в описании бота говорится о том, что в его базе находится более 30 миллионов украинских номеров, источниками которых указаны сайты по поиску работы и данные Android-приложений.
Проверка работы бота показывает, что он может безошибочно определить абонентов.
Для того, чтобы получить имя и фамилию владельца номера телефона, необходимо ввести номер в формате 380ххххххххх и нажать ввод. Результат выдается мгновенно. Вместе с тем, бот дает информацию только по трем номерам в сутки. Чтобы расширить свои возможности, в качестве платы боту необходимо ввести номер из своей телефонной книги.
Кто разработал бота — выяснить не удалось. Его владельцем указан аккаунт @bot_creaters, но на запрос журналистов создатели аккаунта не ответили.
На сайтах по поиску работы номера телефонов и ФИО пользователей часто доступны через базы резюме. Как удалось получить сведения из Android-приложений — неизвестно.
Кроме того, пользователи обнаружили, что их имена выдает с опечатками, допущенными при регистрации в конкретных украинских компаниях. Например, "Ярослав Андреевич" может быть записан как "Ярослава Андреевич".