Telegram-бот выдает данные пользователей по номеру телефона

Пользователи украинского сегмента интернета обнаружили Telegram-бота, который позволяет определить личность человека по номеру его телефона. При этом, в описании бота говорится о том, что в его базе находится более 30 миллионов украинских номеров, источниками которых указаны сайты по поиску работы и данные Android-приложений.

Проверка работы бота показывает, что он может безошибочно определить абонентов.

Для того, чтобы получить имя и фамилию владельца номера телефона, необходимо ввести номер в формате 380ххххххххх и нажать ввод. Результат выдается мгновенно. Вместе с тем, бот дает информацию только по трем номерам в сутки. Чтобы расширить свои возможности, в качестве платы боту необходимо ввести номер из своей телефонной книги.

Кто разработал бота — выяснить не удалось. Его владельцем указан аккаунт @bot_creaters, но на запрос журналистов создатели аккаунта не ответили.

На сайтах по поиску работы номера телефонов и ФИО пользователей часто доступны через базы резюме. Как удалось получить сведения из Android-приложений — неизвестно.

Кроме того, пользователи обнаружили, что их имена выдает с опечатками, допущенными при регистрации в конкретных украинских компаниях. Например, "Ярослав Андреевич" может быть записан как "Ярослава Андреевич".