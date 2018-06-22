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Приложение Google Assistant обрело уникальное обновление

Google Assistant
22:37 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Корпорация Google обновила приложение Assistant.

Стоит отметить, что благодаря новому обновлению общение пользователя с цифровым помощником должно стать более естественным. Многие пользователи жаловались на то, что им приходилось использовать фразу "Hey Google" перед каждым запросом Google Assistant. Теперь такая необходимость отпала, и для того, чтобы активировать ассистента нужно только начать разговор, а дальше можно задавать вопросы.

Также Google сообщила, что новая функция начинает работать уже сегодня, 22 июня, ее можно активировать в настройках программы в разделе "Продолжение разговора" (Continued Conversation).

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Новости технологии, Google, Google Assistant, Корпорация, Обновления, Общение, Приложение, Технологии.
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