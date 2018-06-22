https://telegraf.com.ua/files/2018/06/google1_1-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4156630-prilozhenie-google-assistant-obrelo-unikalnoe-obnovlenie.html
Приложение Google Assistant обрело уникальное обновление
Новости технологии: Корпорация Google обновила приложение Assistant.
Стоит отметить, что благодаря новому обновлению общение пользователя с цифровым помощником должно стать более естественным. Многие пользователи жаловались на то, что им приходилось использовать фразу "Hey Google" перед каждым запросом Google Assistant. Теперь такая необходимость отпала, и для того, чтобы активировать ассистента нужно только начать разговор, а дальше можно задавать вопросы.
Также Google сообщила, что новая функция начинает работать уже сегодня, 22 июня, ее можно активировать в настройках программы в разделе "Продолжение разговора" (Continued Conversation).
Telegraf.com.ua