Приложение Google Assistant обрело уникальное обновление

Стоит отметить, что благодаря новому обновлению общение пользователя с цифровым помощником должно стать более естественным. Многие пользователи жаловались на то, что им приходилось использовать фразу "Hey Google" перед каждым запросом Google Assistant. Теперь такая необходимость отпала, и для того, чтобы активировать ассистента нужно только начать разговор, а дальше можно задавать вопросы.

Также Google сообщила, что новая функция начинает работать уже сегодня, 22 июня, ее можно активировать в настройках программы в разделе "Продолжение разговора" (Continued Conversation).