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Компания Asus выпустит бюджетный Chromebook C223

Chromebook
19:13 Сегодня Телеграф
gagadget.com
Фото: gagadget.com

Новости технологии: Известия о новинке появились на странице норвежского онлайн-магазина электроники.

На сайте одного из норвежских онлайн-магазинов появилась страница неанонсированного хромбука Asus Chromebook C223. Новинка получила компактный размер и бюджетный ценник.

Asus Chromebook C223

Asus Chromebook C223 оснащен 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1366 на 768 пикселей, двухъядерным процессором семейства Intel Apollo Lake (Celeron N3350 с тактовой частотой 1,1 — 2,4 ГГц), 4 гигабайтами ОЗУ и 32 гигабайтами памяти формата eMMC. В наличии порт USB 3.0 Type-A и два USB Type-C. Управляет новинкой Chrome OS.

Цена Asus Chromebook C223 составляет 420 долларов США. Тут стоить учесть, что в Норвегии цены на технику в разы выше, чем в других странах Европы, из-за высоких налогов. Поэтому от ценника для других регионов можно смело отнимать 50-100 долларов. Точная дата выхода неизвестна, но судя по тому, что хромбук обнаружили на сайте интернет-магазина, ждать анонса осталось недолго.

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Все по теме:

Новости технологии, Asus, Chromebook, Chromebook C223, Компания Asus, Хромбук.
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