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Ученым удалось воссоздать облик Юлия Цезаря с помощью 3D-моделирования

Юлий Цезарь
12:16 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: Череп римского диктатора оказался странно деформирован.

Ученые из Национального музея древностей Нидерландов провели 3D-реконструкцию облика римского диктатора Юлия Цезаря и обнародовали полученный снимок.

Моделирование показало, что голова Цезаря была необычайно выпуклой, раздутой, что может быть следствием родовой травмы.

"Врач сказал, что такое происходит при тяжелых родах. Такое не придумаешь, как художник", — пояснила антрополог Майя Доллоси. Исследователи провели реконструкцию, использовав мраморный бюст Цезаря из музейной коллекции.

"Скульптура очень повреждена, поэтому было решено дополнить исчезнувшие части, такие, как нос и подбородок, на основе другого портрета правителя — так называемого бюста из Тускула", — рассказали в учреждении.

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Новости технологии, 3D моделирования, Деформация, Облик, Ученые, Череп, Юлий Цезарь.
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