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Google Chrome получил функцию просмотра интернета без подключения

Google Chrome
15:23 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото из открытых источников

Новости технологии: Новая функция офлайновой работы уже доступна в более чем 100 странах мира.

Мобильный браузер Google Chrome разрешил просматривать интернет без имеющегося подключения.

Подобным шагом поисковый гигант хочет расширить свою популярность в странах Азии и Африки, которые считаются наиболее перспективными регионами для роста бизнеса. У них часто отсутствует повсеместное мобильное покрытие и доступный трафик.

Смартфоны для жителей таких регионов также часто является первым и единственным устройством выхода в интернет. В Chrome для Android появилась опция автоматического сохранения веб-страниц. Она начинает действовать при подключении телефона к Wi-Fi.

Chrome автоматически загружает новостные статьи, опираясь на статистику популярного контента в конкретном регионе. Авторизованые в аккаунте пользователи Chrome будут получать статьи, алгоритмы браузера будут отбирать на основе истории серфинга. Эти загруженные материалы потом можно просматривать без обязательного подключения к интернету.

В своем посте инженеры Google не описывают в деталях работу оффлайнового просмотра. Не совсем понятно, например, как браузер будет отбирать статьи для загрузки.

Последнее обновление Chrome для Android убрало опцию отключения предложенных статей, что может означать их загрузки, даже если они не интересные. Новая функция офлайновой работы уже доступна в более чем 100 странах мира, среди которых Индия, Бразилия, Нигерия, Индонезия.

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Новости технологии, Google, Google Chrome, Интернет, Интернет без подключения, Функция.
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