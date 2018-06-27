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Wi-Fi Alliance вводит стандарт WPA3

Wi-Fi
05:37 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Wi-Fi вводит новый протокол безопасности, который усложнит несанкционированный доступ к устройствам.

Отраслевое объединение Wi-Fi Alliance начало сертифицировать продукцию, которая поддерживает стандарт WPA3, пришедший на смену протоколу безопасности WPA2. Предыдущая версия протокола используется в Wi-Fi сетях с 2004 г. Новый стандарт обеспечит пользователям дополнительную безопасность при подключении к Wi-Fi.

Об этом сообщает internetua.

В частности, в WPA3 предусмотрена дополнительная защита от взлома, совершаемого методом подбора паролей. Безопасный протокол создания ключей между устройствами, известный как одновременная аутентификация равноправных элементов (Simultaneous Authentication of Equals, SAE), устроен так, что у хакера будет только одна попытка угадать пароль, прежде чем перехваченные офлайн-данные станут бесполезны. Для постоянного подбора будет нужен физический доступ к роутеру и отсутствие на нем специальной защиты.

Второе усовершенствование заключается в том, что если даже хакер подберет пароль, то сможет прочитать только те данные, которые в настоящий момент проходят через сеть, но не более старые.

В дополнение к этому WPA3 предлагает пользователям опцию «Легкое подключение» (Easy Connect), которая предназначена для упрощения процесса подключения к роутеру умных домашних гаджетов, у которых может не быть дисплея и кнопок. Если гаджет и роутер поддерживают Easy Connect, пользователю достаточно отсканировать с помощью смартфона QR-код, чтобы автоматически отправить на новое устройство данные, необходимые для подключения.

Указанные новшества касаются приватных пользователей, а для корпоративного Wi-Fi предусмотрен другой набор усовершенствований, в который входит новый криптографический стандарт с 192-битным ключом, аналогичный алгоритму из комплекта CNSA (Commercial National Security Algorithms — Коммерческих алгоритмов для защиты национальной безопасности).

Полный переход на WPA3 займет годы, отмечает издание The Verge. Для этого многим пользователям потребуется обзавестись новыми роутерами и гаджетами, которые поддерживают этот протокол, другие просто обновятся до него. WPA3 полностью совместим с WPA2, поэтому все устройства должны продолжить работать друг с другом нормально.

Wi-Fi Alliance полагает, что процесс перехода пойдет активнее в 2019 г. Отныне WPA3 будет обязательным для всех новых продуктов.

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Новости технологии, Wi-Fi Alliance, WPA3, Протокол безопасности, Роутер.
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