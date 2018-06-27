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В Instagram появится функция видеочата

Instagram
17:45 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости технологии: С помощью видеочата можно будет общаться без использования мобильной связи.

Instagram вводит функцию видеозвонка, сообщается в пресс-релизе социальной сети.

"С помощью видеочата можно будет общаться с друзьями на платформах iOS и Android без использования мобильной связи", - отмечает компания.

В видеочате могут одновременно участвовать до четырех человек.

Кроме того, в Instagram появятся новые эффекты для фотографий, а во вкладке поиска - тематические каналы, которые позволят пользователю быстрее находить в соцсети посты по интересам.

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Новости технологии, Android, Instagram, iOS, Видеочат, Техно, Устройство, Функция.
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