https://telegraf.com.ua/files/2018/06/insta.-750-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4175812-v-instagram-poyavitsya-funktsiya-videochata.html
В Instagram появится функция видеочата
Новости технологии: С помощью видеочата можно будет общаться без использования мобильной связи.
Instagram вводит функцию видеозвонка, сообщается в пресс-релизе социальной сети.
"С помощью видеочата можно будет общаться с друзьями на платформах iOS и Android без использования мобильной связи", - отмечает компания.
В видеочате могут одновременно участвовать до четырех человек.
Кроме того, в Instagram появятся новые эффекты для фотографий, а во вкладке поиска - тематические каналы, которые позволят пользователю быстрее находить в соцсети посты по интересам.
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