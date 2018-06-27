https://telegraf.com.ua/files/2018/06/C8DDDDB9-67E1-4E63-8B47-12445BB27D7B-1240x720_1-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4176982-v-rabote-telegram-snova-proizoshel-sboy.html
В работе Telegram снова произошел сбой
Новости технологии: Пользователи Telegram сообщают о масштабном сбое в работе мессенджера.
В частности, о сбое в Telegram сообщают пользователи из России, Казахстана, Италии, Франции, Израиля, Египта, Великобритании, Ирландии, Нидерландов и Австралии, хотя с наибольшими трудностями столкнулись юзеры на территории Европы.
По данным Downdetector, проблемы с доступом к мессенджеру начали наблюдаться примерно в 15:00 по киевскому времени в среду, 27 июня.
По словам одних пользователей у них возникают трудности только с отправкой сообщений, зато в других – приложение не работает полностью.
Не работают также сервисные сайты мессенджера – telegram.org, t.me и telegra.ph.
Telegraf.com.ua