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Сегодня Apple iPhone исполнилось 11 лет

Apple iPhone
13:45 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: 29 июня 2007 года Apple изобрели телефон заново.

Ровно 11 лет назад, 29 июня 2007 года, в фирменных магазинах Apple Store на прилавках появился первый iPhone, который позже получил название iPhone 2G.

Ажиотаж был настолько огромен, что за новинкой выстраивались очереди, а его возможности в 2007 году назад казались фантастическими. Это сейчас, 11 лет спустя, смартфон уже стал обыденностью и самым необходимым гаджетом современного общества.

Представленный первый iPhone 9 января 2007 года вызвал настоящий фурор. Стив Джобс смог воплотить в маленьком девайсе сразу три устройства: телефон, iPod и устройство для связи с интернетом.

Коммуникаторы на Windows Mobile или Symbian OS могли выходить в интернет, воспроизводить музыку и звонить. Однако iPhone дарил то, чего на тот момент не мог ни один гаджет – свободу.

"Удивительно, но начиная с iPhone 2G и до новейшего iPhone X, смартфон Apple превратился в стандарт, на который ориентируются все другие производители смартфонов, – отметил вице-президент Apple по международному маркетингу Фил Шиллер. – А для многих iPhone стал неотъемлемой часть жизни".

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Новости технологии, 11 лет, Apple, Apple Store, iPhone, Видео, Джобс.
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