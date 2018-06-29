Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев
Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев
Новости: В аэропорту Туниса застряли сотни украинских туристов
В аэропорту Туниса застряли сотни украинских туристов
Новости: Лига чемпионов. "Мотор" узнал соперников на групповой стадии
Лига чемпионов. "Мотор" узнал соперников на групповой стадии
Новости: Ракету Falcon 9 запустили на орбиту (Видео)
Ракету Falcon 9 запустили на орбиту (Видео)
X

Samsung представила новое свойство, которое улучшит качество роботы камер

Компания "Samsung"
17:30 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: На Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае компания Samsung представила новую технологию под названием ISOCELL Plus.

Эта технология позволяет CMOS-сенсорам захватывать больше света, что значительно повышает светочувствительность и точность цветопередачи. Для такого результата инженерам компании пришлось переделать структуру пикселей и материалы, которые в них используются.

Известно, что качество фотографий во многом зависит от количества захваченного CMOS-сенсором света. В 2013 году Samsung представила технологию ISOCELL, которая заключается в использовании физической перегородки из металла между соседними пикселями. Это уменьшило искажения и позволило каждому пикселю поглощать и удерживать больше фотонов, чем датчики с обратной засветкой (BSI).

Однако металлические перегородки имеют один важный недостаток – материал в их основе способен как поглощать, так и отражать свет, что плохо сказывается на снимках. Для решения проблемы в технологии ISOCELL Plus металл был заменен на новый материал, разработанный Fujifilm – он сводит отражение и оптические потери к минимуму.

"Мы ценим наши стратегические отношения с Samsung и хотели бы поздравить с завершением разработки ISOCELL Plus. Это развитие является для нас важной вехой: она знаменует собой первое коммерческое использование нашего нового материала. Благодаря постоянному сотрудничеству с Samsung мы планируем принести значительно больше инновации для мобильных камер", – рассказал вице-президент Fujifilm Наото Янагихараю.

Стоит отметить, что технология ISOCELL Plus обеспечивает более точную цветопередачу и улучшенную на 15% светочувствительность. Она также позволяет делать сенсоры толщиной 0,8 мкм и использовать пиксели меньшего размера без потери качества. Как результат, Samsung уже готова к производству флагманских мобильных камер с разрешением более 20 Мп. О сроках внедрения новой технологии ничего не сообщается. Она может появиться и в Galaxy Note9, и в Galaxy S10.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Samsung, Камера, Качество, Новинка, Свойство, Технологии, Фотографии.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Компания Intel готовится представить миру новую игровую систему Xiaomi выпустила смартфон с изображением персонажа Мику Хацунэ Xiaomi раскрыли название нового брендового смартфона

Последние новости

Денисова будет обращаться в Совет Европы и ООН о недопуске к политзаключенным Миграционный кризис: Германия, Испания и Греция пришли к соглашению Аэропорт Львова планирует запустить рейсы во Францию ​​и Португалию
Сегодня читают
01 Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram
02 Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео)
03 Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018
04 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
05 Стало известно, где продолжит карьеру Зинченко
Новости сегодня
18:38 Оскар де ла Хойя жаждет нокаута в бою Головкин - Альварес
18:35 Уникальный заброшенный особняк в британском городе Хампол (Фото)
18:24 Виски, катера, туалетная бумага: Канада введет пошлины на товары из США
18:18 Виду не отпускают в "Динамо"
18:04 Настя Каменских показала шикарные ноги в соблазнительном платье
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ЕС продлил экономические санкции против РФ
ЕС продлил экономические санкции против РФ
Новости: Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Новости: Украинцы смогут лечиться бесплатно в некоторых частных клиниках
Украинцы смогут бесплатно лечиться в частных клиниках
Новости: Кинокритики назвали главных претендентов премии "Оскар-2019"
Кинокритики назвали главных претендентов премии "Оскар-2019"
Добавить комментарий
0