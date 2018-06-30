Новое изобретение от украинской команды TechNovator

Информацию о стартапе опубликовал на своей странице в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман: "Украинская команда TechNovator разработала беспроводную зарядку, благодаря которой телефон может заряжаться автоматически, то есть неприятных сюрпризов в виде выключенного телефона можно будет избежать. Достаточно установить приложение, которое будет следить за уровнем батареи телефона. Классный украинский стартап", - написал глава правительства.

Устройство может заряжать четыре смартфоны одновременно. Чтобы телефон зарядился, его надо поместить в специальный чехол.