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Новое изобретение от украинской команды TechNovator

Беспроводная зарядка для смартфонов
16:59 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Украинская команда TechNovator разработала беспроводное зарядное устройство.

Информацию о стартапе опубликовал на своей странице в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман: "Украинская команда TechNovator разработала беспроводную зарядку, благодаря которой телефон может заряжаться автоматически, то есть неприятных сюрпризов в виде выключенного телефона можно будет избежать. Достаточно установить приложение, которое будет следить за уровнем батареи телефона. Классный украинский стартап", - написал глава правительства.

Устройство может заряжать четыре смартфоны одновременно. Чтобы телефон зарядился, его надо поместить в специальный чехол.

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Новости технологии, Зарядное устройство, Изобретение, Новинка, Смартфон, Технологии.
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