https://telegraf.com.ua/files/2018/06/20_main_1-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4189801-novoe-izobretenie-ot-ukrainskoy-komandyi-technovator.html
Новое изобретение от украинской команды TechNovator
Новости технологии: Украинская команда TechNovator разработала беспроводное зарядное устройство.
Информацию о стартапе опубликовал на своей странице в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман: "Украинская команда TechNovator разработала беспроводную зарядку, благодаря которой телефон может заряжаться автоматически, то есть неприятных сюрпризов в виде выключенного телефона можно будет избежать. Достаточно установить приложение, которое будет следить за уровнем батареи телефона. Классный украинский стартап", - написал глава правительства.
Устройство может заряжать четыре смартфоны одновременно. Чтобы телефон зарядился, его надо поместить в специальный чехол.
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