Украинские изобретатели создали необычную беспроводную зарядку для смартфонов

Оно способно зарядить телефон с помощью электромагнитных волн и работает в радиусе 5 метров. Украинская разработка может заряжать одновременно до 4 смартфонов.

Более того, можно настроить автоматическую систему зарядки, то есть когда на телефоне будет, например 30%, устройство само начнет заряжать гаджет. Для этого предварительно нужно установить приложение на телефоне, которое будет следить за состоянием батареи.

Зарядное устройство состоит из передатчика и приемника. При этом телефон необходимо поместить в специальный чехол.