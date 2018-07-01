https://telegraf.com.ua/files/2018/07/991784-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4194396-ukrainskie-izobretateli-sozdali-neobyichnuyu-besprovodnuyu-zaryadku-dlya-smartfonov.html
Украинские изобретатели создали необычную беспроводную зарядку для смартфонов
Новости технологии: Украинская команда TechNovator разработала беспроводное устройство, которое автоматически заряжает смартфон.
Оно способно зарядить телефон с помощью электромагнитных волн и работает в радиусе 5 метров. Украинская разработка может заряжать одновременно до 4 смартфонов.
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Более того, можно настроить автоматическую систему зарядки, то есть когда на телефоне будет, например 30%, устройство само начнет заряжать гаджет. Для этого предварительно нужно установить приложение на телефоне, которое будет следить за состоянием батареи.
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Зарядное устройство состоит из передатчика и приемника. При этом телефон необходимо поместить в специальный чехол.
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