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Microsoft показала новый планшет Surface Go

Планшет Surface Go
14:28 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Корпорация представила новый 10-дюймовый планшет Surface Go.

При этом Microsoft сделала планшет доступным в ценовом сегменте, стоит новинка 400 долларов – это 10 400 гривен. Таким образом гаджет стал наиболее бюджетным и самым компактным устройством в линейке Surface.

Surface Go 10-дюймовый дисплей с разрешением 1800х1200 пикселей. Работает устройство на 2-ядерном процессоре Intel Pentium Gold 4415Y. Доступны несколько модификаций планшета: с 4 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 и 128 ГБ встроенной памяти.

Устройство получило 8-мегапиксельную основную камеру и 5-мегапиксельную камеру для селфи.

Планшет работает под управлением Windows 10 S, также будет коммерческая версия аппарата для бизнеса с Windows 10 Pro.

Новинку можно приобрести в паре с клавиатурой. Ее также уменьшили, в соответствии с размерами планшета. На ней отсутствует "умный" бортик по периметру, при этом размеры тачпада увеличили — 101х56 мм. Ее можно приобрести за 99 долларов (2600 гривен), а за модель с тканевой поверхностью придется заплатить 129 долларов (3400 гривен).

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Все по теме:

Новости технологии, Microsoft, Корпорация, Новинка, Планшет, Планшет Surface Go, Технологии.
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