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Компания Huawei выпустил новый смартфон Nova 3

Huawei Nova 3
16:50 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Новая модель Huawei Nova 3 имеет тот же дизайн, что и P20 Lite.

Компания Huawei открыла в своем онлайн-магазине страничку с описанием смартфона Nova 3 для предварительного заказа. Официально Huawei Nova 3 с четырьмя камерами представят 18 июля.

На страничке отображается смартфон вместе со спецификациями, однако цена гаджета не упоминается. Известно, что продажа Huawei Nova 3 начнется 20 июля в Китае.

Модель Huawei Nova 3 имеет тот же дизайн, что и P20 Lite. Гаджет получил безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X. Смартфон получил большой дисплей с диагональю 6,3 дюйма, Full HD+ разрешением и соотношением сторон 19,5: 9. Он заключен в корпус с металлической рамкой и стеклянными панелями. Однако смартфон не поддерживает беспроводную зарядку.

Huawei Nova 3 оснащен двумя камерами сзади и двумя спереди, а также инфракрасным датчиком, который используется для сканирования лица. Модуль основной камеры имеет разрешение 24+16 Мп. Спереди смартфон получил комбинацию 24-мегапиксельного и 2-мегапиксельного датчика. Гаджет поддерживает аналог функции Apple Animoji, которую Huawei называет 3D Qmoji.

Среди других особенностей упоминаются процессор Huawei Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками. Аккумулятор обладает емкостью 3750 мАч и поддерживает быструю зарядку. Поддерживается новая технология графического ускорения GPU Turbo.

Модель Huawei Nova 3 работает под управлением Android 8.0 Oreo с надстройкой EMUI 8.2.

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Новости технологии, Huawei, Huawei Nova 3, Nova 3, Гаджеты, Новые смартфоны, Смартфоны.
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