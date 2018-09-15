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Apple iPhone XS показал невероятные результаты скорости

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iPhone XS
11:24 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости технологии: Смартфон от Apple стал мощнейшим смартфоном в истории в рейтинге AnTuTu

Анонсированный Тимом Куком смартфон iPhone XS продемонстрировал ошеломительные результаты мощности в известном бенчмарке AnTuTu (программа для проверки скорости работы мобильных устройств), обойдя абсолютно все смартфоны на Android, безнадежно оставив из позади.

Результат iPhone XS в AnTuTu составляет 363 тысячи баллов – это рекордный результат на 2018 год, что делает устройство от Apple мощнейшим смартфоном на мировом рынке. Даже самый топовый смартфон на Android Xiaomi Black Shark, работающий на самом современном процессоре Qualcomm Snapdragon 845, смотрится аутсайдером на фоне флагмана Apple с результатом 292 тысячи баллов.

Стоит отметить, что в iPhone XS интегрирован мощный процессор A12 Bionic – он же установлен в iPhone XR и iPhone XS Max, поэтому можно ожидать, что и их производительность также окажется выше, чем у всех флагманов на базе Android.

Чип Apple A12 Bionic создан по 7-нанометровой технологии, оснащен 6 вычислительными ядрами центрального процессора, 4-ядерным видеочипом и отдельной платформой для нейронных вычислений.

Но Qualcomm не отстает и намерена выпустить процессор Snapdragon 855, который по своей производительности, вполне сможет сравниться с Apple A12 Bionic, а то и обойти его.

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