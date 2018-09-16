Компания Xiaomi показала тренежер со встроенным тренером

Велотренажер оснащен 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем (разрешение 1280x800 точек). В фирменном приложении Yesoul можно найти записи занятий с профессиональными тренерами.

Кроме того, программа воспроизводит прогресс пользователя в реальном времени. Правда, в новинке внедрена система подписок – доступ ко всем функциям стоит около 67 долларов (1900 гривен) в год.

Также среди преимуществ тренажера – компактность, а магнитная система нагрузки обеспечивает практически бесшумную работу. В Китае Yesoul Smart Cycling Bike M3 с годовой подпиской стоит 1499 юаней, это около 220 долларов или 6 тысяч гривен.