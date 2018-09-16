Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4498277-kompaniya-xiaomi-pokazala-trenezher-so-vstroennyim-trenerom.html
Компания Xiaomi показала тренежер со встроенным тренером
20:43 Сегодня Телеграф
Новости технологии: Китайская корпорация Xiaomi представила на краудфандинге (совместных средствах) велотренажер Yesoul Smart Cycling Bike M3.
Велотренажер оснащен 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем (разрешение 1280x800 точек). В фирменном приложении Yesoul можно найти записи занятий с профессиональными тренерами.
Кроме того, программа воспроизводит прогресс пользователя в реальном времени. Правда, в новинке внедрена система подписок – доступ ко всем функциям стоит около 67 долларов (1900 гривен) в год.
Также среди преимуществ тренажера – компактность, а магнитная система нагрузки обеспечивает практически бесшумную работу. В Китае Yesoul Smart Cycling Bike M3 с годовой подпиской стоит 1499 юаней, это около 220 долларов или 6 тысяч гривен.
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