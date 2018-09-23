Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4524434-glava-apple-rasskazal-pochemu-novyie-ayfonyi-takie-dorogie.html
Глава Apple рассказал, почему новые айфоны такие дорогие
20:04 Сегодня Телеграф
Новости технологии: Новые iPhone дорогие, но очень продвинутые.
По словам Тима Кука, iPhone XS и XS Max могут заменить пользователю все другие гаджеты. Глава компании Apple Тим Кук обосновал высокую цену новых айфонов тем, что это «наиболее продвинутые» модели, когда-либо выпускавшиеся компанией. По его словам, iPhone XS и XS Max могут заменить пользователю все другие гаджеты.
«Смартфон заменил вашу цифровую камеру, вам больше не нужна отдельная. Он заменил вашу видеокамеру, музыкальный плеер. Он заменил все эти разные гаджеты. И вполне возможно, смартфон стал действительно много значить», - заявил Кук.
Apple представила новые iPhone XS, XS Max и XR 12 сентября.
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